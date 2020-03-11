В Уфе юная звезда телеконкурса «Ты супер!» стала жертвой буллинга в школе

В трудную ситуацию попала наша юная талантливая землячка -11-летняя Анжелика Лазарева, которая два года назад блестяще выступила в телепроекте «Ты супер!» канала НТВ. В нем участвуют дети, лишившиеся родителей, включая ребят из приемных семей. Анжелика в 9 лет стала полуфиналисткой второго сезона этого телеконкурса, а затем ее пригласили принять участие и в суперсезоне телепроекта «Ты супер!».

Анжелика растет в приемной семье с трех лет. Приемные родители ее очень любят и всячески содействуют разностороннему развитию девочки. Впрочем, Анжелика и сама много трудится, учится в музыкальной школе на двух отделениях - по классу фортепиано и классу вокала, занимается в театре-студии «Хахачу», замечательно рисует, мечтает еще и о художественной школе. Она — стипендиат Российского детского фонда, международного фонда «Ты Супер». При такой занятости она успевает хорошо учиться в школе.

Кстати, на конкурсе произошло чудо: увидев Анжелику, откликнулась ее сестра Кристина, с которой судьба развела девочку несколько лет назад. Они встретились и теперь часто общаются.

Вот сколько всего хорошего уже произошло в жизни девочки, рано лишившейся родителей, но сумевшей расцвести при помощи новой семьи.

А теперь о плохом.

Так получилось, что конкурс, который прославил Анжелику на всю страну, имел и негативные последствия. Тот факт, что девочка является сиротой и растет в приемной семье, тоже стал общеизвестен. И это стало поводом для злых шуток и подколок со стороны сверстников.

— Особенно старается один мальчик, дразнит Анжелу приемышем, сироткой и прочими обидными словами, — рассказала Медиакорсети приемная мама девочки Анна Федорова. — Другие хихикают вместе с ним. Конечно, Анжеле обидно. Я посоветовала ей, чтобы ответила обидчику: «Да, я из детского дома! И что?». Она так и сделала. Но и это не помогло.

Анна Владимировна обращалась и к педагогам в школе № 22, встречалась и с мальчиком-заводилой, и с его мамой пыталась общаться. Эффект нулевой.

— На прошлой неделе мы встретились в школе с самим мальчиком, завучем и социальным педагогом. Я искренне надеялась на помощь с их стороны, но то, что я услышала, повергло меня в шок. Социальный педагог Алла Валерьевна сначала выспрашивала у мальчика, чем ему не нравится Анжелика. Он ответил, что наша девочка его раздражает. А потом социальный педагог, видимо, решила применить какую-то оригинальную методику и спросила: «А если Анжела извинится перед тобой, то ты перестанешь ее оскорблять?». Я просто своим ушам не поверила.

За что моя девочка должна извиняться? За то, что она такая яркая и талантливая? За то, что учится и старается? — возмущается Анна Владимировна.

Она пока не определилась по поводу того, стоит ли дальше продолжать учебу в данном классе и в данном школе при таком настрое педагогов.

Получить оперативный комментарий в администрации школы не удалось.

— Я считаю, что всё идёт из семьи. Вероятно, в семье мальчика такое поведение является нормой и одобряется родителями. Я пробовала обращаться к родителям в нашем общем чате класса, но тоже не добилась положительного результата, — уточнила Анна Федорова.

Мы обратились за консультацией к юристу.

— В данном случае факт буллинга налицо. Я советую родителям девочки решать вопрос в правовом русле, если не получается исправить ситуацию другими способами. В данном случае при наличии большого числа свидетелей как из числа педагогов, так и из чиста детей, приемные родители Анжелики имеют полное право подать заявление в полицию о привлечении родителей мальчика к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Такой совет уже не раз помогал в случаях с буллингом. Как только родители мальчика-нарушителя осознают, что они должны будут, как минимум, заплатить штраф за поведение своего сына, а вдобавок за ними закрепится репутация плохой семьи, их будут регулярно проверять участковый и другие специалисты, они наверняка смогут объяснить своему чаду, что оскорблять Анжелику недопустимо. Педагогам, скорее всего, тоже придется отвечать перед законом в данном случае, — пояснила юрист Айгуль Фазлиуллина.