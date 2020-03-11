В Уфе пообещали туман и усиление ветра

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Об ухудшении погодных условий предупредили в МЧС и Управлении по гражданской защите.
По данным спасателей, по республике и в Уфе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
Со ссылкой на Башгидромет сообщается, что в среднем скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, направление – южное.
Температура воздуха, отмечается в сообщении, составит +2,-3°, по юго-востоку до -7°, днем +2,+7°.Спасатели также предупреждают о тумане видимостью от 500 до 1000 метров.
Жителей республики попросили быть аккуратными и осторожными, при нахождении на улице проявить внимательность и стараться не стоять рядом с рекламными щитами, столбами и деревьями.
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