В Уфе пообещали туман и усиление ветра

По данным спасателей, по республике и в Уфе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

Со ссылкой на Башгидромет сообщается, что в среднем скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, направление – южное.

Температура воздуха, отмечается в сообщении, составит +2,-3°, по юго-востоку до -7°, днем +2,+7°.Спасатели также предупреждают о тумане видимостью от 500 до 1000 метров.