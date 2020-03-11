В Уфе планируют построить два новых спортивных комплекса
О своих планах рассказали в правительстве Башкирии.
На совещании в правительстве Башкирии, которое прошло в формате «Стройчаса», рассмотрели проекты строительства в республике Центра спортивной борьбы и Дворца волейбола.
По словам директора проектной компании «Георекон» Андрея Плакса, Центр спортивной борьбы будет построен в микрорайоне Глумилино, его площадь составит 4 гектара. На территории центра разместят спортивный зал с трибунами, тренировочные залы борьбы, медико-восстановительный центр, гостиницу на 160 мест, залы игр и физической подготовки, парковку на 350 автомобилей.
Центр волейбола построят в Калининском районе Уфы. На его территории будет находится спортивный зал с трибунами на пять тысяч мест, гостиница, тренировочные площадки, торговая и рекреационная зона, фитнес-центр, гостиница.