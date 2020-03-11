В Роскачестве заявили о пользе пасты для профилактики болезней сердца и сосудов

Паста – содержит медленные углеводы и имеет низкий гликемический индекс. Ее употребление в пищу не вызывает резкого скачка уровня сахара в крови. При этом снижается риск возникновения некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты отмечают, что в пасте имеется клетчатка и фолиевая кислота. Они улучшают чувствительность к инсулину, переносимость глюкозы и пищеварение. Также паста снижает уровень холестерина и, благодаря наличию сложных углеводов, надолго утоляет голод.

Отмечается, что паста является частью многих диет, в частности средиземноморской. Главное употреблять ее правильно и помнить, что в правильном рационе важным является именно баланс продуктов. Специалисты считают, что человек не должен полностью отказываться от сложных углеводов. Они необходимы организму для правильного функционирования, пишет rns.online.