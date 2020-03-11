В Москве запретили проводить мероприятия на которых собирается больше 5000 человек

Данное распоряжение дополняет указ мэра столицы от 5 марта о введении режима повышенной защиты в связи с распространением нового коронавируса. В сообщении о запрете говорится о том, что он продлится до 10 апреля, пишет rns.online.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 20 заражений новой коронавирусной инфекцией. Из них 17 – у россиян, посещавших Италию, 2 – у приехавших в РФ граждан Китая и 1 – у итальянца. Отмечается, что 5 человек, у которых диагностировали коронавирус уже выписаны из больниц: 4 россиянина и 1 китаец.