В Госдуме предлагают пересмотреть правила льготной очереди в детские сады
11 марта, 14:05ОбществоФото: flickr.com
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Депутат Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов, предложил вписать в список льготников сирот, воспитываемых опекунами.
В настоящее время право на льготную очередь в детские сады имеют дети матерей-одиночек, военнослужащих и полицейских, дети-инвалиды. Нилов считает, что в список необходимо включить и сирот, которых воспитывают опекуны или приемные родители, пишет RT.
Депутат считает, что для таких детей крайне важны первичные навыки социализации, которые приобретаются в детских садах. Также Ярослав Нилов отмечает, что данная мера поможет принимать более уверенные решения тем, кто решил опекать сирот, усыновлять и удочерять.
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