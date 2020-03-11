В Башкирии тяжелобольных будут перевозить воздушным транспортом

Планируется, что на выделенные 9,9 млн рублей медики планируют доставлять больных из аэропорта специально оборудованными вертолетами и самолетами. Один летный час на таком авиатранспорте обойдется от 73 до 77 тысяч рублей.

На сайте госзакупок сказано, что полеты должны осуществляться не более чем через полчаса после подачи заявки, судно должно быть оборудовано не менее чем двумя лежачими местами, дальность полета не менее 00 километров.