В Башкирии стало легче выплачивать ипотеку

В исследовании принимали участие 30 регионов с наибольшим объемом ипотечных кредитов. Оно показало, что рекомендованный семейный доход в Башкирии за последние полгода снизился на 15,8%. Аналогичные тенденции наблюдаются еще в некоторых регионах, в то время как в Москве, например, доступность ипотеки снизилась. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

По мнению специалистов бюро, комфортным для заемщика считается соотношение ежемесячной выплаты к доходам семьи за месяц как один к трем. В среднем размер рекомендованного дохода составляет 70,7 тыс. руб. За полгода показатель снизился на 6,6%, основной причиной чего стало снижение средней ставки по ипотеке на 1,3%.