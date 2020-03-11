В Башкирии сироте, 10 лет добивающемуся жилья от государства, вновь отказали в суде

Заседание проходило уже в третий раз. Мотивировочная часть отказа в суде станет известна только 17 марта.

Ранее Белорецкий межрайонный суд перенес рассмотрение иска местной прокуратуры по включению сироты Фирдауса Шайхутдинова в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

23 октября 2019 года прошлого года администрация района очередной раз отказалалась включать сироту в этот список. В постановлении, подписанном тогдашним главой района Владиславом Мироновым, не приводятся обоснования для отказа.

После этого районная прокуратура направила иск в суд на администрацию, с намерением обжаловать это решение. Рассмотрение иска было назначено на сегодня, 26 февраля, но со слов Фирдауса Шайхутдинова Медиакорсети стало известно, что заседание было перенесено на сегодня, 11 марта.

Напомним, 29-летний Фирдаус Шайхутдинов несколько лет безуспешно пытается добиться положенного ему законом бесплатного жилья от государства. Он и его сестра Айгуль воспитывались в детском доме в Уфе. Еще до совершеннолетия детей администрация Белорецкого района решила, что дети должны проживать в доме деда в деревне Верхняя Арша – в 70 км от районного центра. Все было бы ничего, но выяснилось, что дом находится в аварийном состоянии, к тому же, по наследству был передан другому лицу.

«Я не понимаю, что происходит и почему мне раз за разом отказывают в жилье, положенном мне по закону государством. Судья полагает, что дом у меня уже итак есть, а новый мне ни к чему, но то жилье, в котором, по мнению местной администрации я должен жить, находится в чудовищном аварийном состоянии и мне не принадлежит и никогда не принадлежало! Жить в нем абсолютно невозможно!», - сетует молодой человек.

Фирдаус Шайхутдинов при этом сообщает, что «сама жизнь толкает его на отчаянный поступок», подобный акции уфимки Натальи Зыряновой, которая на протяжении 20 лет не может получить жилья от государства из-за различных бюрократических проволочек. О ее тяжелой ситуации мы уже подробно писали на Медиакорсети.

«Поеду в Кремль с плакатом. А что мне остается делать?» - говорит Фирдаус.

Ранее мы также писали о том, что глава республики Радий Хабиров взял под личный контроль дело сироты.