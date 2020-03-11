В Башкирии могут возобновить разработку Сибайского карьера
Это произойдет только при одном случае.
В Сибае начался четвертый этап заливки карьера. Если после этого руководители местного филиала УГОК убедятся, что окислительные процессы остановлены, то будет рассматриваться вопрос об откачке воды и возобновлении разработки карьера. Об этом сообщили на прошедшем заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.
Когда окончательно завершатся работы по затоплению, неизвестно. Напомним, сибайский карьер прославился на весь мир после того, как в нем началось тление, из-за окисления руды. Местные жители чувствовали резкий запах серы и жаловались на ухудшение здоровья в ноябре 2018 года.
Местные власти изначально умалчивали информацию о загрязнении воздуха, чтобы не поднимать панику, но экологическую катастрофу невозможно было скрыть. После этого было принято решение заливать карьер водой, чтобы прекратить выделение в воздух вредных веществ. По словам заместителя главы администрации города Сибая Ильшата Кадырова, с июня 2019 года не было ни одного факта фиксации превышения ПДК. Тем не менее, жители и общественники города говорят об обратном. В конце февраля жители Сибая снова сообщили о сильном смоге на улицах города.