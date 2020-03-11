В Башкирии могут возобновить разработку Сибайского карьера

В Сибае начался четвертый этап заливки карьера. Если после этого руководители местного филиала УГОК убедятся, что окислительные процессы остановлены, то будет рассматриваться вопрос об откачке воды и возобновлении разработки карьера. Об этом сообщили на прошедшем заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.

Когда окончательно завершатся работы по затоплению, неизвестно. Напомним, сибайский карьер прославился на весь мир после того, как в нем началось тление, из-за окисления руды. Местные жители чувствовали резкий запах серы и жаловались на ухудшение здоровья в ноябре 2018 года.