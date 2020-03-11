Уфимец выиграл в лотерею 1,6 млн рублей

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Мужчина купил свой билет всего за 60 рублей.
По сообщению компании «Столото», житель Уфы выиграл более 1,6 млн рублей 9 марта. Мужчина купил свой билет всего за 60 рублей в одной из торговых точек.
Общая сумма выигрыша составила 1 614 240 рублей. Свой приз уфимец получил по итогам 24 351 тиража.
Счастливец отметил числа в первой части игрового поляи1, 3, 5, 11, 18, 7, 10, 19, а во второй части выбрал — 4, что и принесло ему удачу.
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