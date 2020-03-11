Twitter: массовый сбой в работе

С этим столкнулись пользователи социальной сети из Великобритании, Франции, Японии, США, Израиля и России, сообщает газета «Известия» .

Отмечается, что у 66% из них были проблемы с доступом на сайт. Ещё 21% пользователей жаловались на работу приложения для Apple и 11% - на работу приложения для Android.