Twitter: массовый сбой в работе

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В работе Twitter в ночь на 11 марта произошел сбой.
С этим столкнулись пользователи социальной сети из Великобритании, Франции, Японии, США, Израиля и России, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что у 66% из них были проблемы с доступом на сайт. Ещё 21% пользователей жаловались на работу приложения для Apple и 11% - на работу приложения для Android.
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