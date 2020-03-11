«Спасайся кто может?»: ВОЗ объявил пандемию коронавируса по всему миру

Сегодня, 11 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что нынешняя вспышка заболеваемости, вызванной коронавирусом COVID-19, является пандемией (эпидемией). Об этом сообщил ТАСС.

Ранее представители ВОЗ уже предсказывали такое развитие событий, но уточняли, что пандемия коронавируса станет первой контролируемой пандемией.

Поводом для оптимистичных заявлений может послужить тот факт, что в Китае уже выздоровели более 70 процентов заразившихся коронавирусом. При условии введения карантина есть надежда справиться с распространением коронавируса и в Италии.

По состоянию на 11 марта в 114 странах мира заражены новым коронавирусом 118 тысяч человек.

Тем временем в России за последние сутки были зарегистрированы восемь случаев новой коронавирусной инфекции. Их общее количество 28.

В Башкирии пока подобных случаев не было. При этом в республику поступили тест-системы для диагностики опасного вируса.