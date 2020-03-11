«С нетерпением ждем домой»: уфимка, впавшая в кому после родов, пришла в себя

Мать уфимки рассказала «Комсомолке» , что ее дочь все еще находится в реанимации, но семья надеется только на лучшее. Состояние оценивается как стабильное, молодая женщина находится в сознании.

Напомним, что Айгуль Фомина находится в коме почти две недели. Молодой женщине сделали кесарево сечение в Республиканском перинатальном центре. После резус-конфликта у нее начался сепсис, после чего ее перевели в 22-ю больницу в Уфе. После этого спецбортом уфимку доставили в Москву, в Национальный медицинской центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, где она находится и сегодня.