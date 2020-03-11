«С нетерпением ждем домой»: уфимка, впавшая в кому после родов, пришла в себя
Состояние 34-летней Айгуль Фоминой, которую спецбортом доставили из Уфы в Москву, оценивается как стабильное.
Мать уфимки рассказала «Комсомолке», что ее дочь все еще находится в реанимации, но семья надеется только на лучшее. Состояние оценивается как стабильное, молодая женщина находится в сознании.
Известно также, что Айгуль пережила операцию после развитого сепсиса. В ближайшее время ее ждет переливание крови.
«С нетерпением ждем скорее домой», - говорят родные.
Напомним, что Айгуль Фомина находится в коме почти две недели. Молодой женщине сделали кесарево сечение в Республиканском перинатальном центре. После резус-конфликта у нее начался сепсис, после чего ее перевели в 22-ю больницу в Уфе. После этого спецбортом уфимку доставили в Москву, в Национальный медицинской центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, где она находится и сегодня.