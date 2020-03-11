Российские авиакомпании увеличили пассажиропоток

За первые 2 месяца 2020 года авиакомпании России перевезли 16,87 млн пассажиров, это на 6,6% больше, чем показатель прошлого года. И это с учетом ограничений на полеты в государства, где повышена опасность заражения новым коронавирусом

Так с 31 января 2020 года были сокращены рейсы «Аэрофлота» в КНР. Сначала компания отправляла самолеты в Гонконг, Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. Позже «Аэрофлот» прекратил авиасообщение с Гонконгом, сообщает rns.online. Все чартерные рейсы в Китай также были отменены.