Россия обогнала Канаду по площади экосертифицированных лесов

По мнению директора FSC России Николая Шматкова, арендаторы, который работают по экосертифицированной схеме, более ответственны. Они выполняют законодательство и стараются пойти на компромисс с местными жителями, пишет «ФедералПресс». С февраля 2019 по февраль 2020 года площадь сертифицированных лесов увеличилась с 42, 7 до 54, 45 млн гектаров. Эксперты отмечают, что причиной быстрого роста стало увеличение экспорта российского сырья.