Россия обогнала Канаду по площади экосертифицированных лесов
11 марта, 17:51ОбществоФото: pixabay.com
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Россия выбилась в лидеры по площади экосертифицированных лесов, то есть тех территорий, где управление ведется по схеме FSC (Лесной попечительский совет).
Площадь составила 52, 45 млн гектаров. По этому показателю РФ обогнала Канаду, которая ранее занимала первое место.
По мнению директора FSC России Николая Шматкова, арендаторы, который работают по экосертифицированной схеме, более ответственны. Они выполняют законодательство и стараются пойти на компромисс с местными жителями, пишет «ФедералПресс». С февраля 2019 по февраль 2020 года площадь сертифицированных лесов увеличилась с 42, 7 до 54, 45 млн гектаров. Эксперты отмечают, что причиной быстрого роста стало увеличение экспорта российского сырья.
Добровольная лесная сертификация FSC действует в мире уже 25 лет, в России она успешно применяется в Коми, Архангельской и Вологодской областях, Карелии и Ленобласти.
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