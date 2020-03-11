Полиция Башкирии разыскивает 17-летнюю Диану Валееву из Кумертау
11 марта, 09:44ОбществоНадежда ВалитоваФото: lizaalert.org
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Молодая девушка пропала несколько дней назад, по адресу регистрации она не проживает, а местонахождение неизвестно.
17-летняя Диана Валеева зарегистрирована в доме по ул. 60 лет БАССР Кумертау, но здесь она не проживает. Главная примета молодой девушки – татуировка в виде цветка на левой руке. Розыск начали после обращения родителей в полицию.
На связь молодая девушка не выходит.
Приметы: рост 168-170 см, на вид 17 лет, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые, темные, брови извилистые, губы тонкие, подбородок прямой, глаза тёмные.
Если вам что-либо известно о местонахождении Дианы Валеевой, сообщите по телефонам 4-49-32, 4-12-29, 2-11-84, 02.
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