Подлодка США смогла всплыть в Арктике

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Подводный ракетоносец ВМФ США Toledo проломил лед и всплыл на поверхность в Арктике. Всплытие проводилось в рамках учений Ice Exercise.
Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике. Также в ходе учений отрабатывалось взаимодействие с другими подразделениями и союзниками, пишет rns.online.
Отмечается, что это уже второе арктическое всплытие американских подлодок в ледовых полях Арктики. Ранее СМИ США отмечали, что Арктика – это новая зона американо-российского противостояния.
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