Партия пенсионеров сообщила об итогах акции «Мы пишем Конституцию»

Ключевые задачи организации были обозначены еще в 2017 году на IV съезде партии. Ее члены обязались последовательно отстаивать интересы российских пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. В частности, вопросы по улучшению качества жизни поднимались на Всероссийской пикетной акции, проводимой партией 28–29 февраля. Тогда активисты заявили, что пенсионное обеспечение должно гарантироваться не ресурсами ПФР, которых всегда недостаточно, а достоянием всей страны. Во время акции члены партии также требовали закрепить в конституции ответственность правительства за размер и своевременность индексации пенсий. Об этом сообщает kursdela.biz.

Однако данные предложения не нашли отклика у парламентариев. Госдума не внесла эти предложения на голосование по новой редакции конституции, которое пройдет 22 апреля. Несмотря на это, партия заявила, что продолжит бороться за то, чтобы их инициативы внести в закон.

Председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что партия пенсионеров является единственной политической силой, которая выступает за создание справедливой системы пенсионного обеспечения. По его словам, она должна основываться на трех главных принципах.

Во-первых, необходимо обеспечить доступность труда независимо от региона проживания. Во-вторых, пенсию необходимо начислять за трудовой стаж и заслуги перед обществом и государством, а не за возраст. В-третьих, пенсионное обеспечение должно гарантировать достойную старость, поэтому рассчитываться оно должно от реальных зарплат, а не от прожиточного минимума. Кроме того, граждане должны располагать правом свободного определения времени своего выхода на пенсию, опираясь на состояние здоровья и заслуги перед страной.

— Партия пенсионеров будет участвовать и в выборах 2020 года в региональные парламенты, и в выборах депутатов Государственной думы в 2021 году, — заявил Владимир Бураков.