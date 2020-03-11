Говорим и показываем: в Благовещенске прошли горячие обсуждения проекта экотехнопарка

Напомним, к концу 2021 года компания планирует за счет инвестиций построить мусоросортировочный комплекс и объект размещения отходов в нескольких километрах от Благовещенска. Инициатором встречи выступил глава Благовещенска Олег Голов. На разговор пришел полный зал, но складывался он с трудом.

Жители Благовещенска с самого начала высказывались резко против строительства комплекса, не желая слушать аргументы собеседников и детали проекта. Их опасения можно понять: экологическая обстановка с каждым годом в городе все тяжелее, промышленные предприятия «душат» со всех сторон, поэтому строительство нового индустриального комплекса даже с учетом санитарных зон вызывает очевидное недоверие. Попытки спикеров ответить на вопросы тонули в шуме, который поднимался в зале.

— Столько людей просто так не придут на такое мероприятие, — подчеркнул в своем выступлении активист Сергей Жуков. — Вчера у нас было небольшое ЧП с «Полиэф», летом было с «Полиэф», два года мы воюем с птицефабрикой, которая размещает свои жидкие отходы, в центре города находится арматурный завод, который ежедневно выбрасывает свои отходы. Все эти предприятия создают серьезную нагрузку на наш город и район. Появляется перспектива открыть еще три-четыре промпредприятия — думаю, люди и к этому с пониманием относятся: это рабочие места. Да, это нагрузка, но мы готовы с этим мириться, чтобы наш город развивался. Но здесь мы будем принимать огромное количество мусора из Уфы, Кушнаренковского, Уфимского, Нуримановского районов. Еще в 2016–2017 году говорил Айрату Максадову на площадке ОНФ: не тратьте деньги в Благовещенске, это не имеет перспективы.

Безуспешные попытки наладить разговор продолжались около часа, после чего большая часть местных жителей ушла вслед за Сергеем Жуковым. С оставшейся частью зала спикерам удалось пообщаться более конструктивно.

В числе наиболее острых прозвучал вопрос о необходимости строительства комплекса вблизи от Благовещенска. Айрат Максадов уточнил, что за последние 20 лет рассматривался целый ряд различных объектов для строительства подобного полигона. В частности, Красный Яр в районе Курасково и Нагаево не подошли, поскольку находятся на территории бассейна Белой. Также не подошла площадка и в Иглино в связи с проблемой грунтовых вод. Выбранная площадка удалена от северной части Уфы на 28 км, расстояние от Благовещенска составляет 5 км, до ближайших садов — 2,5 км. Территория находится в лесном массиве, что служит дополнительным природным фильтром. Кроме того, роза ветров в данной местности не предполагает движения воздушных масс в сторону ближайших населенных пунктов.

Среди плюсов, который принесет комплекс, по словам Айрата Максадова, не только рабочие места, но и ликвидация несанкционированных свалок в районе, чистота в самом Благовещенске, где «Регион-Капитал» обещает установить баки для раздельного мусора и рассказать о правилах сбора отходов. При этом тариф за вывоз мусора для населения при переходе на раздельный сбор будет снижен (с 70 рублей до 40 рублей на человека) при условии удачного эксперимента (согласие жителей и управляющей компании).

Представитель Общественного народного фронта РБ Мурад Шафиков подчеркнул, что главная ошибка на данном этапе работы — недостаточная информационная кампания. Это породило непонимание и информационный вакуум, который впоследствии заполнился домыслами и фейками.

— Основная масса жителей просто не понимает проекта, — отметил Мурад Шафиков. — Я сам дилетант, но хорошо знаю Айрата Максадова, он 25 лет в отрасли и создал не одно успешное предприятие. Проблема отходов в регионе возникла давно, нам нужны современные перерабатывающие мощности. То, что сейчас есть в республике — допотопные технологии, которыми мы вынуждены пользоваться. Если мы сейчас не будем строить современные объекты, то утонем в собственном мусоре. Сейчас в республике 34 полигона с лицензией, половина из них получила лицензии с большой натяжкой. При этом муниципалитетов у нас больше 50, поэтому за принцип взят межмуниципальный подход — часть отходов из соседних районов стекается в одни и те же полигоны. Добавлю, что 7 из 34 полигонов уже переполнены, поэтому через несколько лет проблема встанет с новой силой.

Общественник-эколог Геннадий Безносиков подчеркнул, что уже 2,5 года занимается этим проектом, причем неоднократно организовывал митинги против его строительства, но за последние несколько месяцев мнение о проекте поменял, поскольку погрузился настолько детально, что больше не нашёл причин и поводов против строительства экотехнопарка.

— Против я был из-за того, что у нас не было информации по данному проекту, она давалась с большим трудом, что накаляло обстановку, возникали сомнения. Параллельно изучал законодательство в этой области, разработки наши и заграничные. У нас никто не понимает, что это за объект — вы сами видели, что никто не хочет даже его смотреть. Я уже месяц пытаюсь объяснить, публикую в интернете документы — их просто не воспринимают.

Айрат Максадов подчеркнул, что готов предоставить жителям всю необходимую информацию по законности и безопасности объекта, а также общаться с жителями Благовещенска столько, сколько потребуется.