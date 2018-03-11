В Уфе объявили акцию по сбору книг на башкирском языке для челябинцев
Сегодня, 19:41ОбществоЗиля Аскерова
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Общество башкирских женщин запустило акцию по сбору книг на башкирском языке.
Вся собранная литература будет передана башкирам, проживающим в соседней Челябинской области.
Жителям Кунашакского и Аргаяшского района, в первую очередь, недостает книг на башкирском языке. Принимается и художественная литература.
Если у вас есть ненужные книги, можете сделать доброе дело, оставив их по адресу г. Уфа, ул. Ленина, 56, Дом дружбы народов, кабинет №5.
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