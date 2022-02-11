Ветераны России поддержали предложения Путина по обеспечению безопасности

В тексте сказано, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке во все времена являлся и будет всегда становым хребтом нашего великого Отечества, объединяя в себе лучших представителей всех народов страны, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению ее защиты и безопасности.