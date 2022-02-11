Ветераны России поддержали предложения Путина по обеспечению безопасности

Заявление опубликовано на сайтах данных организаций в сети Интернет, сообщает издание REGNUM.
В тексте сказано, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке во все времена являлся и будет всегда становым хребтом нашего великого Отечества, объединяя в себе лучших представителей всех народов страны, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению ее защиты и безопасности.
В заявлении говорится, что ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны.
Ветеранские организации выразили слова поддержки реализуемых Верховным Главнокомандующим шагов, касающихся обеспечения глобальной стабильности и неделимой безопасности в Европе, поставленных в результате последовательной враждебной политики США и НАТО под самую серьёзную угрозу со времен Второй мировой войны.
Ветераны в заявлении отметили стремление североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО, что является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины.
В документе ветераны отметили обоснованность требований России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс.
Ветеранские организации призывают всех ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов, участников боевых действий, настоящих патриотов нашей Родины, несмотря на имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить наше офицерское братство, к сплочению ради будущего Отчизны.
Его подписали руководители ведущих ветеранских организаций Российской Федерации: председатель совета ОООВ ВС РФ, генерал армии В.Ф. Ермаков,
председатель Российского союза ветеранов, генерал армии М.А. Моисеев,
председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Э.В. Тодуа, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-полковник В.А. Епифанов, председатель совета Московского комитета ветеранов войны, генерал-майор И.А. Слухай, председатель московской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» П.П. Петров.