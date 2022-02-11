В Уфе во время сноса гостиницы «Лидо» незаконно спилили городские деревья

Компания, которая занималась сносом скандальной гостиницы «Лидо», спилила деревья и никому не сказала. Сотрудники просто вывезли сосны и лиственницы с территории парка и понадеялись, что никто об этом не узнает. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

При сносе гостиницы «Лидо» были незаконно спилены городские деревья. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash». Как оказалось, в декабре при расчистки площади вокруг здания, которым заинтересовались приставы, компания, которая занималась сносом, просто так вырубила многолетние сосны и лиственницы. Об этом они никому не сказали и вывезли деревья вместе с мусором. Известно, что факт нарушения заметили уфимские активисты. Они подали обращение в прокуратуру октябрьского района и оказалось, что сумма ущерба составляет 120 тысяч рублей. Теперь материалы дела находятся в шестом отделении полиции. Напомним, что скандал вокруг гостиницы «Лидо» начался еще в декабре прошлого года, когда здание оцепили судебные приставы. Против сноса гостиницы выступали общественники и неравнодушные люди, но в итоге спасти «замок» не удалось. И это несмотря на то, что мэр города Сергей Греков уже после начала сноса пообещал, что власти все-таки сохранят здание.

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