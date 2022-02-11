Росстат озвучил средние зарплаты жителей Башкирии

Росстат озвучил средние зарплаты жителей Башкирии
Росстат озвучил средние зарплаты жителей Башкирии
Сегодня, 08:53ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Судя по статистике Росстата, зарплата в регионе растет с каждым годом. С 2020 по 2021 год показатель увеличился на 7,8%, об этом сообщили аналитики 10 февраля.

Стало известно, какие зарплаты получали жители Башкирии в среднем в прошлом году. Такой отчет на своем сайте опубликовал Росстат.

Известно, что в ноябре 2021 года средняя зарплата по региону составила 42 233 рубля. А вот в самом начале года среднестатистический житель Башкирии получал меньше - 40 628 рублей. Также если сравнивать цифры 2021 и 2020 года, то можно увидеть разницу в 7,8 процентов; ровно настолько увеличились зарплаты спустя год.

Зарплата среднестатистического россиянина оказалась выше - 54 588 рублей, а это также выше показателей 2020 года - разница составила 9,3 процента.

Ранее мы писали о том, что происходит в Башкирии со сферой здравоохранения на рынке труда. Известно, что в регионе на одну вакансию приходится всего два резюме, а это самый низкий показатель по всей стране. Также это плохо отражается как на работодателях, так и на соискателях. Дефицит кадров может быть связан с низким уровнем зарплат, при этом 63% соискателей готовы снизить свои зарплатные ожидания при поиске работы.

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