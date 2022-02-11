В Башкирии братьев и сестер решили не разлучать по разным школам из-за прописки

В Башкирии братьев и сестер решили не разлучать по разным школам из-за прописки
В Башкирии братьев и сестер решили не разлучать по разным школам из-за прописки
Сегодня, 18:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Закон о том, что браться и сестры должны учиться в одной школе в окончательном чтении планируют принять в окончательном чтении на заседании 17 февраля, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии 11 февраля.

Как и предполагалось в январе нынешнего года, братья и сестры, которые воспитываются в одной семье получат право учиться в школе, в которой уже учится старший из детей. При этом будет упразднен существующий в Семейном кодексе нюанс, который требует, чтобы дети имели одинаковую прописку. Формальная прописка, которая нередко расходится с местом фактического проживания сейчас может препятствовать зачислению детей, воспитывающихся в одной семье в одно учреждение образования.

Отмечается, что коснутся изменения законодательства не только кровных родственников, но и сводных братьев или же сестер. Окончательно закон должны будут принять в парламенте республики уже 17 февраля. Напомним, что еще 17 января решение поддержал комитет Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

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