В Башкирии братьев и сестер решили не разлучать по разным школам из-за прописки

Как и предполагалось в январе нынешнего года, братья и сестры, которые воспитываются в одной семье получат право учиться в школе, в которой уже учится старший из детей. При этом будет упразднен существующий в Семейном кодексе нюанс, который требует, чтобы дети имели одинаковую прописку. Формальная прописка, которая нередко расходится с местом фактического проживания сейчас может препятствовать зачислению детей, воспитывающихся в одной семье в одно учреждение образования.
Отмечается, что коснутся изменения законодательства не только кровных родственников, но и сводных братьев или же сестер. Окончательно закон должны будут принять в парламенте республики уже 17 февраля. Напомним, что еще 17 января решение поддержал комитет Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.