Цена литературы: как книжная отрасль Башкирии отреагировала на пандемию

Книжный рынок последние два года переживает настоящий кризис: цены на производство печатной продукции выросло в 1,5 раза, книги постепенно становятся предметом роскоши. Регионы справляются с кризисом по-своему, при этом Башкирия лидирует среди национальных издательств субъектов РФ.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар практически по всем секторам экономики. Не удалось избежать удара и книжному рынку. Закрытие магазинов, сбои поставок — при этом в книжной отрасли был отмечен рост продаж, поскольку в условиях карантина чтение оказалось одним из немногочисленных общедоступных вариантов проведения досуга. Как в этой ситуации проявили себя регионы? Директор Оренбургского книжного издательства имени Г. П. Донковцева Игорь Храмов называет Башкирию одним из регионов, которые «славятся книгоизданием». Примечательно, что республика была в числе регионов-лидеров по книгоизданию и до пандемии. Причина — в систематической поддержке отрасли. Башкирское книжное издательство «Китап» им. З. Биишевой, отметившее в 2019 году вековой юбилей, — крупнейшее в республике. Здесь выпускается художественная, общественно-политическая и научно-популярная литература, словари, справочники на башкирском, русском, татарском и других языках. Согласно рейтингу Ассоциации книгоиздателей России, среди 6 тыс. российских издательств «Китап» входит в число первых пятидесяти, среди региональных занимает шестое место и лидирует среди национальных. Фото: 1MI Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России, приводит данные о том, что в 2020 году рынок резко упал и «достиг своего дна, самого настоящего»: — Ещё в апреле 2020 года мы обратились в Правительство России, чтобы отрасль книгоиздания и продажи книжной продукции признали как важную и пострадавшую от пандемийных процессов, и она вошла в этот перечень с соответствующими льготами. Согласно статистике, пандемия в 2020 году «съела» примерно каждую пятую книгу: в печать ушло на 83,7 млн меньше экземпляров, чем в докоронавирусном 2019-м. Что касается Башкирии, то региональные власти стабильно поддерживают местное книгоиздание: по актуальным данным, в 2021 году в республике на книгоиздание было выделено 89,7 млн руб. И это, как уточнил глава республики Радий Хабиров, не предел: по его словам, объем финансирования будет увеличен, «возможности для этого у региона есть». Примечательно, что глава региона назвал нынешние культурные обстоятельства «войной за души наших людей, прежде всего — подростков». Важно отметить, что ежегодно в Башкирии издается около 40 наименований книг, которые готовило писательское сообщество региона (чуть меньше половины этих книг — художественная и научно-популярная литература). В текущем году Союзу писателей РБ было выделено 1,8 млн руб. субсидий на развитие культуры и искусства. При этом сейчас в Союзе писателей РБ числятся 288 человек, чей средний возраст составляет 60 лет. Отсутствие молодых авторов в республиканской организации и плохая узнаваемость авторов-земляков — одни из ключевых проблем, которые были подняты на местном тематическом форуме « Писатель XXI века». Глава региона пообещал, что для повышения узнаваемости местной литературы в каждом муниципалитете будет книжный магазин, но при этом самим писателям нужно «активно подключаться к продвижению своего творчества». Фото: 1MI Примечательно, что, по мнению экспертов, книжный рынок в целом по стране пока что не вернулся на показатели, достигнутые до пандемии. В частности, большие проблемы связаны с большим ростом цен на материалы: только за прошлый год бумага подорожала на 20%, картон — на 60%, повышение цен ожидается и в текущем году. Учитывая рост цен на производство книг почти в 1,5 раза за последние два года, неудивительно, что бумажные книги становятся чем-то вроде предметов роскоши. — Производство качественной книжной бумаги упало в два с половиной раза, бумажные предприятия переходят производство упаковки, это более выгодно, — подчеркивает вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. — Наши зарубежные партнеры тоже испытывают в этом дефицит и по тем же самым причинам. Поэтому стоимость книги только за 2021 год выросла до 40% именно из-за этого. Местные издательства пусть и медленно, но все-таки стараются подключаться к рынку электронных книг. Так, «Китап» ежегодно выпускает около 15 наименований электронных изданий на башкирском, русском, татарском и английском языках. Сейчас в этом каталоге около 150 наименований. Предполагается, что электронная библиотека республики вырастет к 450-летию Уфы — к 2024 году здесь планируется построить Евразийскую библиотеку. Пока не до конца известны все детали проекта, но предполагается, что она будет «суперсовременной в плане начинки» и станет точкой притяжения на литературной карте города и республики. — По-разному эксперты оценивают рынок электронных книг, что он вырос порядка до 40% по сравнению с 2019 годом. Люди читают в гаджетах, и это абсолютно нормально, и появилось очень много агрегаторов, очень много сайтов, на которых можно купить эту литературу, — считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. Подводя итоги, отметим, что производство книг в минувшем году немного выросло, но о полном восстановлении рынка главные игроки пока не говорят. Что же касается читателей, то между хлебом и книгой большинство выбирает хлеб.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter