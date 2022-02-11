Путин выбрал единого оператора вторсырья

Президент Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий ППК «РЭО». Об этом информирует tass.ru.
По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, организация станет выполнять функции заказчика, оператора и разработчика государственных информационных систем в области обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами, предоставлять акционерные займы инвесторам, участником которых является. Принятием указа расширяются возможности финансирования инвестиционных проектов. Помимо этого, указ расширяет полномочия ППК на отходы, которые пригодны для дальнейшей утилизации. Речь идет о вторичных ресурсах. Так появляется возможность работать с проектами не только в сфере твердых коммунальных отходов, но и развивать отрасль обращения с вторичными ресурсами. Последние фактически образуются во всех разновидностях мусора. Новые полномочия позволят РЭО создавать дополнительные мощности и оказывать поддержку уже имеющимся предприятиям, которые работают в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).
Другой возможностью, появившейся для Российского экологического оператора, стало участие в отборе получателей межбюджетных трансфертов и субсидий. Их предоставляет Минприроды Российской Федерации в сфере обращения с ТКО. Здесь имеются в виду как прямые субсидии инвесторам, воплощающим в жизнь инвестиционные проекты, так и российским регионам.
Денис Буцаев подчеркнул, что новые полномочия позволят отрасли утилизации отходов развиваться. Данной сфере необходима серьезная поддержка от государства. Необходимо развивать обращение с отходами электронного оборудования, покрышек, стекла, текстильных изделий и многокомпонентной упаковки.
Заместитель главы Кабинета министров России Виктория Абрамченко сказала, что указ направлен на создание эффективных условий и мер по привлечению частных инвесторов к инвестпроектам в сфере обращения с ТКО и вторичными ресурсами. Это нужный шаг, в том числе и для реализации нового проекта по построению в РФ экономики замкнутого цикла.