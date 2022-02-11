В Башкирии протестуют врачи и пчеловоды, а в спорные темы вмешивается прокуратура

Выяснилось, что в Башкирии средняя зарплата оказалась в два с половиной раза больше минимальной. Средняя зарплата в Башкирии составила 40 400 рублей, при этом самые низкие зарплаты едва ли доходят до прожиточного минимума, который в текущем году в Башкирии составляет 10 397 рублей.
В этот день Башкирии впервые с начала пандемии зафиксировали более 2 тысяч больных COVID-19 в сутки, а власти Башкирии заявили об улучшении ситуации с очередями в поликлиниках.
В понедельник события стремительно развивались вокруг итальянской забастовки в Ишимбайской ЦРБ. Еще вчера стало известно о том, что фельдшеров отделения скорой помощи в Ишимбае, которые также являются активными членами профсоюза “Действие” уволили. В Минздраве эти причины назвали и пообещали выяснить, законны ли увольнения медиков. А следом одна из уволенных фельдшеров рассказала как ее увольнение и его причины видятся ей. Протестуют не только медики, так в Башкирии прошел народный сход против прихода в республику французских пчеловодов. Между прочим тоже в Ишимбайском районе.
В этот день в Салавате и Стерлитамаке выявили превышение ПДК вредных веществ, да еще и «Газпром нефтехим Салават» получил судебный иск о возможной приостановке своей работы. Росприроднадзор встретится с предприятием в суде уже 17 февраля.
Этот день начался с озвученной на оперативке в мэрии информации о том, что в Уфе привились от коронавируса 99% от числа жителей подлежащих вакцинации. На той же оперативке власти Уфы переложили ответственность за уборку снега во дворах на частные ТСЖ. Тут же уместно рассказать о том, что сотрудники «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» заявили о том, что им не выплачивается зарплата вот уже три месяца.
Во вторник глава СК РФ Бастрыкин в очередной раз поручил руководителю следкома Башкирии Денису Чернятьеву доложить о ситуации дольщиков ЖК «Цветы Башкирии».
Также природоохранной прокуратуре и местному Росприроднадзором поручили проверить правдивость фактов загрязнения воздуха в Салавате и Стерлитамаке.
Непредвиденный оборот приняла ситуация вокруг итальянской забастовки в Ишимбайской ЦРБ. Врачи Ишимбайской ЦРБ пригрозили коллективным увольнением, если не вернут их коллег, которые были по весьма странным причинам уволены на прошедших выходных, спустя несколько дней после начала забастовки.
В этот день в Уфимском районе на 21-летнюю девушку напали бродячие собаки, а глава администрации Вилорий Угаров посетовал на то, что деньги на отлов животных расходуются слишком быстро. Вопрос что же делать в данной ситуации остался открытым.
В среду из Ишимбайской ЦРБ уволились еще три медика, на этот раз врачи сообщили о том, что в больнице стало практически невозможно работать. Возможно, это стало следствием того, что ранее уволили трех сотрудников скорой помощи, которые являлись членами профсоюза «Действие». Мало того, всех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ сократят в течение двух следующих месяцев. Медикам дали ознакомится с приказом о том, то в дальнейшем они будут уволены и их переведут на другую работу в соответствии с их образованием и квалификацией. Дело в том, что по приказу Минздрава Башкирии к 2025 году власти планируют объединить всю службу в единое учреждение.
В этот день в Уфе закончилась первая партия доз вакцины "Спутник М". Вакцины для детей от 11 до 17 лет было поставлено всего 2800 доз, об этом сообщали ранее в Минздраве республики. Когда придет новая партия - пока неизвестно. Сообщается, что только за вчерашний день было привито около 300 детей.
Не обошлась среда и без наверное хорошей новости – Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о том, что действия «БашРТС» являлись незаконными. Ранее компания подавала апелляционную жалобу, но та была отклонена. Теперь компания намерена подавать кассационную жалобу и, как сказали в ведомстве, "отстаивать свою правоту". Напомним, что по решению суда «БашРТС» должны произвести перерасчет по ранее выставленным платежкам.
В этот день фельдшеры Туймазинской ЦРБ выиграли суд по ковид-выплатам. Теперь больница обязана выплатить им надбавку за семь месяцев работы. Сумма доплаты за каждую смену составила 600 рублей. Примечательно, что в больнице заявили о том, что выплаты не были учтены из-за того, что медики не контактировали напрямую с ковид-больными.
А еще проверка Гострудинспекции в Ишимбайской ЦРБ установила что руководство нарушило права фельдшеров скорой помощи. В частности, нарушения выявили в действиях главного врача, который уволил троих фельдшеров - двоих за прогулы и еще одного в связи с "утратой доверия". Было установлено, что руководитель нарушил трудовой кодекс, поэтому теперь увольнение медиков можно считать незаконным.
Следом за концом вакцины для детей с 12 до 17 лет в Уфе минздрав Башкирии заявил о том, что в республике слишком быстро закончилась привезенная совсем недавно партия доз вакцины «Спутник-М», предназначенная для детей от 12 до 17 лет. Напомним, что первая партия ампул прибыла в количестве 2800 доз. В Минздраве также ответили Mkset, что спрос на вакцину значительно вырос за последнее время.
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что совсем скоро на улицах Уфы появятся новые автобусы, которые будут курсировать вместо «безумных ПАЗиков». Обновленный общественный транспорт можно будет увидеть уже в понедельник, 14 февраля. Сообщается, что это будут 35 экологичных низкопольных автобусов на газе.
В четверг уфимцев здорово удивила большая очередь возле офиса «БашРТС». Как сообщил очевидец в социальных сетях, жители города возмутились суммам в платежках за отопление. Получилось ли попасть на прием - неизвестно. Но стоит отметить, что подобный случай уже произошел в ноябре прошлого года, когда недовольные уфимцы буквально начали штурмовать офис компании. Тогда «БашРТС» объяснили это тем, что люди пришли без записи.
В этот день стало известно, во сколько памятник генералу Шаймуратову обойдется бюджету Башкирии. Из госзакупки следует, что составит она 276,5 миллиона рублей. Самое дорогое в скульптурной композиции будет не памятник генералу Шаймуратову, а колоннады, которые будут дополнять его. К слову о героях 11 февраля ответственным за уволенных чиновников в Башкирии стал экс-глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Он будет заведовать реестром, в который будут вносить чиновников, которых удалось уличить в коррупции.
В пятницу жители Уфы начали жаловаться в комментариях в социальных сетях на работу сервиса «Уфа снежная». Один мужчина даже заявил, что его обращение по одной из улиц удаляли с сайта целых восемь раз. Тем временем, сотрудники мэрии в очередной раз обещают разобраться в ситуации.
Продолжается тема с уволенными врачами из Ишимбайской ЦРБ. Медики из Стерлитамака назвали увольнение коллег из Ишимбая незаконным и заявили о том, что действия руководства данной больницы являются беспределом и нарушением трудовых прав. Также врачи считают, что увольнения являются способом запугивания других медиков и активистов. к слову о протестах Население деревень в Ишимбайском районе выступает против прихода французских пчеловодов на свои территории. Местные жители уже провели народный сход, за который их вызывали в полицию, а теперь планируют флешмоб. Mkset поговорил с одним из делегатов, которых сельчане избрали из числа местных жителей.
Рустем Ахмадинуров который руководит партией «Единая Россия» в Башкирии не исключил своего ухода с поста. В региональном отделении партии может поменяться руководство, ссылаясь на источники внутри регионального отделения сообщили местные СМИ. Mkset узнал подробности у Рустема Ахмадинурова.