В Башкирии протестуют врачи и пчеловоды, а в спорные темы вмешивается прокуратура

В среду из Ишимбайской ЦРБ уволились еще три медика, на этот раз врачи сообщили о том, что в больнице стало практически невозможно работать. Возможно, это стало следствием того, что ранее уволили трех сотрудников скорой помощи, которые являлись членами профсоюза «Действие». Мало того, всех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ сократят в течение двух следующих месяцев. Медикам дали ознакомится с приказом о том, то в дальнейшем они будут уволены и их переведут на другую работу в соответствии с их образованием и квалификацией. Дело в том, что по приказу Минздрава Башкирии к 2025 году власти планируют объединить всю службу в единое учреждение.