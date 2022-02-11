Преподавательницу одного из вузов в Уфе осудят за оценку 34 несуществующих курсовых

О целом букете уголовных дел возбужденных по факту служебного подлога в отношении преподавательницы уфимского филиала Самарского государственного университета путей сообщения сообщили в пресс-службе управления СК на транспорте 11 февраля.

Следователи заподозрили 34-летнюю преподавательницу железнодорожного вуза в том, что внесла ложные данные в зачетки за 34 курсовых проекта. Проблема в том, что студенты этих курсовых по мнению следствия не выполняли и не сдавали. Оценку 34 несуществующих курсовых выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий силовиков из управления на транспорте МВД России в Приволжском федеральном округе. Преподавательница оценивала воображаемые курсовые проекты по данным следствия с 2020 по 2021 год. Разумеется делала она это небескорыстно. однако о том, в какую сумму обходилась студентам лже-оценка не сообщается. За это в отношении нее и возбудили ряд уголовных дел по 1 части 292 статьи УК РФ «служебный подлог». Новостей об уголовных делах против преподавателей вузов в Башкирии не было достаточно продолжительное время. В марте 2020 года в Уфе осудили двоих преподавателей Уфимского государственного нефтяного технического университета признали виновными в получении взятки, служебном подлоге и посредничестве во взяточничестве, а также покушении на мошенничество. Обоих приговорили к условному наказанию сроком на 5,5 лет с испытательными сроками, также им запретили вести преподавательскую деятельность в течении трех лет. в октябре того же года преподаватель Башкирского государственного аграрного университета был приговорен к 200 000 рублей штрафа за мелкое взяточничество.

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