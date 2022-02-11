Отечественные экологи начали замерять уровень загрязненности воздуха в Нижнем Тагиле

Эко-общественники из Москвы, Стерлитамака, Челябинска и Омска 11 февраля 2022 года приехали в Нижний Тагил, чтобы проверить воздух на превышения ПДК загрязнений. После замеров состоится круглый стол, где активисты обсудят проблемы загрязнения воздуха в промышленных городах. Встречу организовала редакция TagilCity.ru.

Замеры начались на привокзальной площади, в процедуре принимали участие общественники, среди которых инженер-эколог, активистка общественного движения «Стерлитамак, дыши!» Ольга Баландина и руководитель московского отделения ВООП Элмурод Расулмухамедов. В ходе замеров эксперты использовали технику, которую предоставила редакция Tagilcity.ru, в частности прибор «Геолан-1П». Также экоблогер Владимир Лифантьев привез с собой газоанализатор. В ходе замеров активисты и журналисты пообщались с прохожими, которые рассказали об экологии в городе. Жительница города отметила, что экология в Нижнем Тагиле не поменялась - постоянное наличие дыма. Она рассказала, что в доме невозможно окна открыть, поскольку сразу начинается кашель. По ее словам, за пределами города воздух намного чище. После замеров воздуха активисты примут участие в обсуждении вопросов загрязнения воздуха в промышленных городах, а также поделятся результатами своей деятельности. Все это пройдет в рамках круглого стола. В первую очередь экообщественники отмечают важность извещения населения о том, какие вещества выбрасываются предприятиями в воздух, а также об их негативном влиянии на здоровье человека. Помимо этого, прибывшие активисты планируют помочь тагильчанам, показав им пути решения данного вопроса. Они укажут им список надзорных органов, в которые можно будет обратиться. Активистка из Челябинска Наталья Шипицина рассказала, что проблема чистого воздуха существует и в Челябинске. Она отмечает в этом большую угрозу для здоровья граждан. По ее словам, экоактивисты пытаются найти пути решения данной проблемы, а также делятся собственным опытом в решении этой задачи. В январе 2022 года Нижний Тагил накрыл крупный выброс сероводорода. Отметим, что его ПДК превышала норму до 20 раз. Кроме того, в тот период надзорные ведомства выявляли повышенные показатели формальдегида, взвешенных веществ и бензапирена. В связи с этим у горожан ухудшалось здоровье. В частности, они жаловались на головную боль, кашель и тошноту. В общей сложности в январе 2022 года в Нижнем Тагиле постам УГМС почти каждый день удавалось фиксировать загрязнения воздуха на протяжении 18 дней. После того как TagilCity.ru опубликовал результаты замеров и выявил наличие большого скопления вредных веществ, Росприроднадзор организовал проверку. В ходе нее удалось выяснить, что в городе происходили выбросы ЕВРАЗ НТМК. Напомним, что с 2017 года Нижний Тагил является частью проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter