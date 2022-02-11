Медики из Салавата поддержали уволенных фельдшеров Ишимбайской ЦБР

Они назвали увольнение коллег из Ишимбая незаконным и заявили о том, что действия руководства данной больницы являются беспределом и нарушением трудовых прав. Также врачи считают, что увольнения являются способом запугивания других медиков и активистов.

Медики Стерлитамакского роддома поддержали своих коллег из Ишимбайской больницы. Они записали коллективное обращение для того чтобы выразить солидарность незаконно уволенным врачам. По словам активистов, те требования, которые выдвигают сотрудники скорой помощи Ишимбая являются не только региональной, но и федеральной проблемой. Это касается неукомплектованности бригад, недоплачиваемые сверхурочные часы работ, также медикам часто снижают оплату ночных часов. — Мы требуем того, что нам положено. Сверх того мы не требуем, — подчеркнул активист на видео. Также врачи из Стерлитамака считают, что беспредел со стороны руководства Ишимбайской ЦРБ является провокационным и был осуществлен специально для того, чтобы запугать остальных врачей и активистов. Напомним, что речь идет об увольнении трех сотрудников скорой медицинской помощи, которые были уволены из Ишимбайской ЦРБ. Двое из них были уволены за прогулы, а третьего медика отстранили от работы по статье за «утрату доверия». Гострудинспекция уже признала увольнения незаконными, а трое врачей обратились с исками в суд с требованием о том, чтобы им возместили моральный ущерб и восстановили на работе.

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