Калужский губернатор выводит регион из программы по переселению соотечественников

Калужский губернатор выводит регион из программы по переселению соотечественников
Калужский губернатор выводит регион из программы по переселению соотечественников
Сегодня, 21:19ОбществоФото: pxhere.com
Власти Калужской области приняли решение о выходе из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа.

Сообщается, что губернатор Калужской области Владислав Шапша внезапно посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом. Выяснилось, что мигрант не владеет русским языком, но на руках имеет сертификат о знании языка. Об этом сообщает издание RT.

Губернатор отметил, что с этого дня все документы от мигрантов, которые фактически владеют русским языком, но имеют «фальшивые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в правоохранительные органы для принятия соответствующего процессуального решения.

«Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», — подчеркнул губернатор.

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