Власти Ишимбайского района не согласовали флешмоб против французских пчеловодов

Акция была анонсирована жителями нескольких деревень района на 20 февраля. Причиной народных волнений называют приход французских инвесторов, который планируют установить собственные ульи на территории района и открыть производство меда. Местные, которые так же имеют собственные пасеки, называют это катастрофой.

Ситуацию с флешмобом, объявленным жителями деревень СП Макаровский сельсовет прокомментировали в администрации Ишимбайского района. В ответ на обращение корреспондента Mkset, в администрации ответили, что заявленный жителями флешмоб не согласован. Напомним, что, 7 февраля в Башкирии прошел народный сход против прихода в Ишимбайский район французских пчеловодов. Жители Макаровского сельсовета записали видеообращение, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, что заповедные земли могут сдать в аренду иностранным пчеловодам. «На своей земле — мы сами хозяева», — скандировали тогда местные жители. Сейчас они объявили о намерении провести 20 февраля флешмоб, против назначенного на 5 марта аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для занятия пчеловодством, расположенных вблизи населенных пунктов Макарово, Саргаево, Исякаево, Ибраево, Зигановка и Подгорный. В администрации района, в свою очередь, также отметили, что предыдущая акция народного схода также не была согласована и подчеркнули свою готовность к диалогу с населением. — Администрация муниципалитета намерена продолжить разговор с населением, через СМИ, социальные сети, встречи информировать и разъяснять этапы реализации инвестпроекта, — говорится в заявлении.

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