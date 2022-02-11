Власти Ишимбайского района не согласовали флешмоб против французских пчеловодов

Власти Ишимбайского района не согласовали флешмоб против французских пчеловодов
Власти Ишимбайского района не согласовали флешмоб против французских пчеловодов
Сегодня, 15:13ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Акция была анонсирована жителями нескольких деревень района на 20 февраля. Причиной народных волнений называют приход французских инвесторов, который планируют установить собственные ульи на территории района и открыть производство меда. Местные, которые так же имеют собственные пасеки, называют это катастрофой.

Ситуацию с флешмобом, объявленным жителями деревень СП Макаровский сельсовет прокомментировали в администрации Ишимбайского района. В ответ на обращение корреспондента Mkset, в администрации ответили, что заявленный жителями флешмоб не согласован.

Напомним, что, 7 февраля в Башкирии прошел народный сход против прихода в Ишимбайский район французских пчеловодов. Жители Макаровского сельсовета записали видеообращение, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, что заповедные земли могут сдать в аренду иностранным пчеловодам.

«На своей земле — мы сами хозяева», — скандировали тогда местные жители. Сейчас они объявили о намерении провести 20 февраля флешмоб, против назначенного на 5 марта аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для занятия пчеловодством, расположенных вблизи населенных пунктов Макарово, Саргаево, Исякаево, Ибраево, Зигановка и Подгорный.

В администрации района, в свою очередь, также отметили, что предыдущая акция народного схода также не была согласована и подчеркнули свою готовность к диалогу с населением.

— Администрация муниципалитета намерена продолжить разговор с населением, через СМИ, социальные сети, встречи информировать и разъяснять этапы реализации инвестпроекта, — говорится в заявлении.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы