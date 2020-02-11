ЖКХ и управляющие компании из Башкирии будут штрафовать за неверные начисления

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев пояснил, что в последнее время участились жалобы на рост стоимости коммунальных услуг. Особенно много обращений, по его словам, было в начале этого года и в конце прошлого в связи с начислением платы за отопление.

«Люди не понимают, почему внезапно многократно вырастают суммы в квитанциях. Ответственность для поставщиков энергоносителей за нарушения при начислении платы в настоящий момент отсутствует. Принятие законопроекта будет способствовать порядку в обозначенной сфере, прозрачности платежейз, – считает он.

После принятия законопроекта сумма штрафа за нарушения для должностных лиц составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

Документ сейчас направлен в Совет Федерации.