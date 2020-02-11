Замкнутый круг: после двух трепанаций черепа уфимцу отказали в инвалидности

Уфимец Руслан Рахимов не понимает, как доказать экспертам, что он не может работать по состоянию здоровья. Его история получила всероссийский резонанс после публикации в проекте #НеОдинНаОдин от RT.

Руслан Рахимов два года добивается присвоения ему инвалидности. И делает это вовсе не ради мизерного пособия, а потому что реально не может найти работу по состоянию здоровья.

Он пережил две трепанации черепа и удаление части черепа, плохо владеет левой ногой и теряет равновесие. Однако в бюро медико-социальной экспертизы упорно считают, что Руслан здоров.

Примечательно, что медкомиссия, куда мужчину направил работодатель, признала его непригодным к работе. После этого найти работу Руслан не может, его никто не берет из-за проблем со здоровьем. Предоставить место как инвалиду ему также не могут из-за отсутствия у Руслана инвалидности. Просто замкнутый круг какой-то!

Травмы и трепанации

Все началось после того, как в 2013 году Руслан попал в больницу с опухолью головного мозга. Ему провели трепанацию черепа и удалили новообразование. После этого были проблемы с левой ногой, частичный паралич, пришлось целый год восстанавливаться. Тогда мужчине дали III группу инвалидности.

По словам мужчины, ходить нормально он более-менее научился, хотя и шаркал ногой при ходьбе. Правда, после операции пропало еще обоняние, но это была не самая большая проблема в жизни.

После этого Руслан работал механиком в автосалоне, у него и в семье все наладилось, родилась дочка.

Беда напомнила о себе внезапно в начале января 2018 года. Руслан потерял сознание прямо на улице, возвращаясь из гостей с семьей.

- Очнулся уже в доме, меня туда занесли. Вроде ощупал голову, ничего не болело. Мне вызвали скорую, но от госпитализации я отказался, нормально себя чувствовал. Через пару дней мне стало плохо перед работой. В больнице меня срочно отправили на операцию, — вспоминает Руслан.

Оказалось, что при падении он получил серьёзную черепно-мозговую травму, образовалась огромная гематома, которую пришлось немедленно вырезать. Во время второй трепанации медики также удалили мужчине часть черепа и установили титановую пластину.

Очнувшись после наркоза, Руслан понял, что теперь его левая нога совсем не слушается. Появились проблемы с вестибулярным аппаратом.

- Я могу упасть прямо на улице, если зашатает. Несколько раз уже попадал из-за этого в травмпункты, но пока, к счастью, всё обходилось ушибами и растяжениями, — говорит мужчина.

На работу не берут и инвалидность не дают

После второй трепанации он больше года провёл в больницах, проходил многочисленные курсы реабилитации, но полностью восстановить утраченные функции организма не удалось.

Он по-прежнему плохо владеет левой ногой и испытывает проблемы с равновесием.

Перед выпиской с больничного Рахимова направили на медико-социальную экспертизу. Однако на этот раз, как ни странно, эксперты пришли к выводу, что Руслан полностью здоров.

- Я написал обжалование на экспертизу, они снова её провели и снова решили, что со мной всё хорошо, и я могу идти работать, — рассказывает Руслан.

Когда мужчина вернулся на работу, в отделе кадров его попросили на всякий случай пройти медкомиссию, которая не сочла его пригодным к работе. Так он лишился места в автосалоне.

При этом пенсия Руслану тоже не положена, поскольку ему не дали инвалидность. По сути, ему сейчас не на что жить, помогает отец деньгами.

Сейчас Руслан пытается оспорить в судебном порядке результаты медико-социальной экспертизы, признавшей его здоровым, этот факт подтвердили в Главном бюро МСЭ по Башкортостану.

Представители данного ведомства упорно стоят на своем. По их мнению, обследование Руслана проводилось по всем правилам и отказ в установлении инвалидности был выдан обоснованно.

- При изменении состояния здоровья Рахимов может вновь обратиться в медицинскую организацию, где при наличии оснований для установления инвалидности ему заполнят направление на МСЭ для проведения нового освидетельствования, — пояснили в бюро медико-социальной экспертизы.

В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ прокомментировали жалобу Руслана Рахимова иначе, отметив, что он вправе в письменной форме потребовать от работодателя объяснения причин отказа в заключении трудового договора и обжаловать отказ в суде. Подвергать сомнению заключение экспертов бюро медико-социальной экспертизы, подведомственного данному министерству, представители ведомства не стали.

К сожалению, подобный случай далеко не единственный.

Медиакорсеть ранее рассказывала о подобных случаях.

Так, житель села Энергетик Краснокамского района Фирдавис Исламов вынужден получать 5 тысяч рублей и жить на средства пожилой матери. Все потому, что здоровье потерял в Чечне, а в установлении инвалидности ему отказывают.

В такой же ситуации оказалась девочка-«лилипут» Нина Харенко из деревни Поляковка Давлеканвского района.

- Создается впечатление, что сотрудникам бюро дали установку свести к минимум число инвалидов, чтобы можно было экономить на пособиях, - такое мнение высказал один из героев наших публикаций.