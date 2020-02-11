Юлия Ахмедова «прожарит» парня из Уфы

В шоу основательница шоу Stаnd Up на ТНТ и одна из лучших женщин-комиков в стране Юлия Ахмедова будет помогать женщинам сделать так, чтобы мужчины их услышали, а мужчинам — понять, что происходит у женщин в голове. С помощью стендапа и главной фразы: «Нам надо серьезно поговорить!».

Фото: tnt.ru

В начале каждого выпуска героиня делится с Юлей реально существующей проблемой во взаимоотношениях со своим партнером. Затем они вместе приглашают виновника на стендап, и Юля с ним «серьезно» говорит. При этом мужчина до последнего не подозревает, что его ждет, реально удивляясь, откуда Ахмедова знает подробности его личной жизни.

Фото: tnt.ru

Героем первого выпуска станет 29-летний уфимец Ильдар Хасанов. Его девушка Оля 2 года назад услышала заветное «Ты выйдешь за меня?», однако воз и ныне там – Ильдар жениться не торопится, а главное - не считает это серьезной проблемой. Юля Ахмедова попытается сделать так, чтобы Ильдар понял свою ошибку… на глазах у всей страны.

Фото: tnt.ru

- Когда моя девушка пригласила меня на стендап-концерт, я никак не ожидал, что стану его главным героем, - признаётся Ильдар. – Сказать, что был удивлен тому, что Юля Ахмедова знает про меня абсолютно всё – ничего не сказать. Меня застали врасплох! Признаюсь, некоторые шутки били по больным местам, но, надеюсь, мне удалось держать лицо. Я и сам занимаюсь стендапом, и считаю, что у меня неплохое чувство юмора, поэтому старался смеяться над собой вместе со зрителями.

Фото: tnt.ru