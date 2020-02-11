Вопрос выпавший: мэр Уфы устроил разнос подчиненным за безобразие в спортшколе

Сегодня, 11 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин поделился впечатлениями от своего рабочего визита в спортивную детскую школу № 33, в которой готовят юных лыжников, в том числе прыгунов с трамплина.

— Наши дети показывают такие отличные результаты на соревнованиях, а мы не можем им условия создать нормальные для занятий, — возмутился глава города.

По его словам, претензий к работе чиновником было выявлено много.

Во-первых, внезапно обнаружилось, что некие частные лица узаконили землю и построили дома на территории спортшколы.

Во-вторых, управления коммунального хозяйства и Горсвет совершенно упустили из вида данную территорию, ведущую от трамплина к улице Менделеева, она очень плохо освещена в то время, как там ходят по лесопосадке на занятия дети в возрасте от восьми лет.

— Даже указателя к трамплину там нет, — отметил Ульфат Мустафин. — Вопрос, выпавший из внимания совсем!

В-третьих, глава города попросил начальника столичной полиции обеспечить там присутствие поста для надзора за порядком, а также привлечь к этой работе сотрудников Центра общественной безопасности.

Но больше всего от мэра досталось представителю «Уфаводоканала».

— Почему не решен уже несколько лет вопрос с канализацией? Почему этим дело должен заниматься начальник спортшколы? Разве не «Уфаводоканал» занимается вопросами водоснабжения и водоотведения? Это же ваши прямые обязанности! — обратился Ульфат Мустафин к представителю предприятия.