В Уфе скончался пострадавший при взрыве житель дома
После взрыва на Пекинской улице погиб 31-летний арендатор квартиры.
О смерти мужчины сообщили на оперативном совещании в мэрии. По словам начальника Управления гражданской защиты населения Уфы Рафаэля Ахметова, скончался арендатор квартиры, в которой прогремел взрыв.
Напомним, ЧП произошло 15 января 2020 года рано утром, после взрыва, который поначалу спасатели скромно называли хлопком, произошел обвал стены.
Пострадавших было трое. Напомним, в результате этого ЧП получили травмы три человека: мужчина госпитализирован с ожогами 50% тела, а его соседи - женщина с переломом руки и ее сын с ушибами лечатся амбулаторно.
Пока что жильцы подъезда, где произошел хлопок, пока придется оставаться в Центре временного расселения пострадавших столичного Управления гражданской защиты. Администрация Уфы рассчитывает сделать ремонт.