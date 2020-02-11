В Уфе скончался пострадавший при взрыве житель дома

О смерти мужчины сообщили на оперативном совещании в мэрии. По словам начальника Управления гражданской защиты населения Уфы Рафаэля Ахметова, скончался арендатор квартиры, в которой прогремел взрыв.

Напомним, ЧП произошло 15 января 2020 года рано утром, после взрыва, который поначалу спасатели скромно называли хлопком, произошел обвал стены.

Пострадавших было трое. Напомним, в результате этого ЧП получили травмы три человека: мужчина госпитализирован с ожогами 50% тела, а его соседи - женщина с переломом руки и ее сын с ушибами лечатся амбулаторно.