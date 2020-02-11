В открытый доступ попали данные более 40 тысяч заёмщиков

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Во вторник, 11 февраля, стало известно об утечке данных 44 тысяч клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит».
Компания занимается помощью в оформлении банковских займов населению, сообщает газета «Известия».
Информация, утечка которой произошла 1 февраля, содержалась в системе управления базами данных с открытым кодом MongoDB.
В базе было около 44 тысяч записей - фамилия, имя, отчество клиента, город проживания, контактный номер и запрашиваемая сумма. Несколько человек подтвердили информацию, что запрашивали кредит через компанию.
Доступ к базе был закрыт 4 февраля.
Журналисты отправили запрос в «Альфа-кредит», однако он остался без ответа.
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