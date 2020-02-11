В Башкирии эпидемия гриппа и ОРВИ распространилась еще больше

В ведомстве отметили, что в этот период заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 33,1% по сравнению с прошлым периодов. В настоящий момент она выше порога на 60,3%. В сообщении отмечается, что превышение замечено среди всех возрастных групп за исключением детей от 0 до 2 лет.

По данным Роспотребнадзора, среди детей от 3 до 6 лет превышение на 18,8%, от 7 до 14 лет – на 64,9%, среди взрослых – на 36,7%.

В столице Башкирии заболели зарегистрировано 11 157 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе у детей – 6090 случаев. Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Уфы на 94,6% выше эпидемического порога и выросла на 46%. Превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдается среди взрослого населения г. Уфы на 66,2%, детей 7- 14 лет – на 56%.