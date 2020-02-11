Сотрудница телеканала рассмеялась при чтении текста о соцвыплатах

Приступ веселья у Новиковой вызвал следующий отрывок. «С 1 февраля его стоимость составит чуть более 1,5 тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретении путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно». После этой фразы ведущая уже не смогла сдержать себя, сообщает rns.online.