Сотрудница телеканала рассмеялась при чтении текста о соцвыплатах
11 февраля, 20:45ОбществоФото: publicdomainpictures.net/
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Ведущая новостной программы, выходящей на «ГТРК-Камчатка», Александра Новикова захохотала при чтении информации о росте льготных выплат. Запись этого момента появилась в YouTube.
Приступ веселья у Новиковой вызвал следующий отрывок. «С 1 февраля его стоимость составит чуть более 1,5 тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретении путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно». После этой фразы ведущая уже не смогла сдержать себя, сообщает rns.online.
Девушка заявила, что изо всех сил пыталась не засмеяться, но сил не хватило.
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