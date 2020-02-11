«Платы ниже не ждите»: депутаты раскритиковали минЖКХ Башкирии

В сегодняшнем заседании депутаты Госсобрания РБ рассматривали ситуацию вокруг корректировок размера платы за отопление.

В повестке дня – ситуация, сложившаяся при регулировании текущих корректировок размера платы за тепловую энергию жителями многоквартирных домов. Как отметил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков, с 2019 года отмечается рост числа обращений жителей региона в ведомство с различными жалобами.

В первую очередь, на это, по его словам, повлияли изменения в сфере ЖКХ. В ходе заседания депутаты пытались выяснить конкретные причины этих жалоб. Однако ответы заместителя министра ЖКХ Башкирии их не удовлетворили. Председатель комитета, депутат Николай Хорошилов, выразил удивление бесконтрольностью ситуации со стороны ведомства.

- Жители республики, не ждите уменьшения платежей. Потому что министерство ничего не знает, - отметила заместитель Хорошилова Елена Родина.

Напомним, башкирские депутаты задумались над ограничением функций управляющих компаний. По их мнению, ресурсоснабжающие организации должны быть связаны со своими клиентами напрямую.