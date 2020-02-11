«Платы ниже не ждите»: депутаты раскритиковали минЖКХ Башкирии
Депутаты обвинили минЖКХ Башкирии в отсутствии контроля над ситуацией с отоплением.
В сегодняшнем заседании депутаты Госсобрания РБ рассматривали ситуацию вокруг корректировок размера платы за отопление.
В повестке дня – ситуация, сложившаяся при регулировании текущих корректировок размера платы за тепловую энергию жителями многоквартирных домов. Как отметил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков, с 2019 года отмечается рост числа обращений жителей региона в ведомство с различными жалобами.
В первую очередь, на это, по его словам, повлияли изменения в сфере ЖКХ. В ходе заседания депутаты пытались выяснить конкретные причины этих жалоб. Однако ответы заместителя министра ЖКХ Башкирии их не удовлетворили. Председатель комитета, депутат Николай Хорошилов, выразил удивление бесконтрольностью ситуации со стороны ведомства.
- Жители республики, не ждите уменьшения платежей. Потому что министерство ничего не знает, - отметила заместитель Хорошилова Елена Родина.
Напомним, башкирские депутаты задумались над ограничением функций управляющих компаний. По их мнению, ресурсоснабжающие организации должны быть связаны со своими клиентами напрямую.
Ранее министр ЖКХ Башкирии лично пообещал вернуть населению не менее 70 млн рублей. До этого он объяснил причины высокой платы за тепло.