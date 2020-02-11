Не опять, а снова: минЖКХ Башкирии предложил «открыть» данные счетчиков МКД для всех

Для этого ведомство предлагает создать специальную информационную систему, куда будет иметь доступ любой желающий. Таким предложением перед депутатами Госсобрания-Курултая Башкирии выступил заместитель министра ЖКХ республики Марат Шангареев.

По его словам, единая цифровая платформа поможет избежать ошибки, допускаемые на данный момент управляющими компаниями. Башкирские парламентарии отметили, что предложение стоит обсудить. Как подметил депутат Ринат Зайнуллин, для осуществления этой идеи требуется время и дополнительное финансирование, тогда как решение ситуации вокруг корректировки платы за отопление требуется уже сегодня.