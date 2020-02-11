Не опять, а снова: минЖКХ Башкирии предложил «открыть» данные счетчиков МКД для всех
По словам замминистра регионального ведомства, цифровая платформа поможет избежать ошибок управляющих компаний.
Для этого ведомство предлагает создать специальную информационную систему, куда будет иметь доступ любой желающий. Таким предложением перед депутатами Госсобрания-Курултая Башкирии выступил заместитель министра ЖКХ республики Марат Шангареев.
По его словам, единая цифровая платформа поможет избежать ошибки, допускаемые на данный момент управляющими компаниями. Башкирские парламентарии отметили, что предложение стоит обсудить. Как подметил депутат Ринат Зайнуллин, для осуществления этой идеи требуется время и дополнительное финансирование, тогда как решение ситуации вокруг корректировки платы за отопление требуется уже сегодня.
Напомним, что согласно действующему закону «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (№ 209 ФЗ), все коммунальные службы и поставщики ресурсов обязаны зарегистрироваться в системе ГИС ЖКХ и регулярно отчитываться перед потребителями. В противном случае, они караются штрафами за нарушение сроков и порядка размещения информации в системе, либо ее размещение не в полном объеме, либо заведомо ложной информации влечет за собой административную ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере 30 тыс. руб., для юридических лиц — 200 тыс. руб.