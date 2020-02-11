Молодым ученым из Башкирии выделят гранты по миллиону рублей
11 февраля, 16:19ОбществоАлия ФатхиеваФото: Сайт правительства Башкирии
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Указ о выделении грантов подписан главой Башкирии Радий Хабиров.
Указ руководителя региона опубликован на правовом портале республики и вступил в силу с даты подписания.
Гранты получат 25 молодых ученых разных отраслей науки, сообщается в документе. Размер гранта каждому составит 1 млн рублей.
На сайте правительства региона поясняется, что список ученых сформирован по итогам работы специально конкурсной комиссии.
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