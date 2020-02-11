Мишустин рассмотрит возможность досрочного выхода охранников на пенсию
Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину было предложено рассмотреть возможность внесения изменений к пенсионному законодательству.
Это касается введения дополнительных льгот для профессиональных охранников и разрешения им досрочного выхода на пенсию при достижении возраста 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин. Такую инициативу выдвинули члены общественного движения «За безопасность».
Как сообщает News.ru, эксперты по безопасности объяснили, что сейчас на рынке охранных услуг работают сотни тысяч человек, но только небольшая часть из них - профессиональные охранники, которые ежедневно подвергают свою жизнь риску, исполняя опасную работу. В основном, это касается охранников, имеющих 6-й разряд, который дает право на работу с огнестрельным оружием. Охранники, у которых есть этот разряд, занимаются охраной человеческих жизней и особо ценных грузов.
Профессиональные охранники, обладающие 6-м разрядом, и отработавшие без перерывов минимум 15 лет, должны иметь возможность получения льгот, предусмотренных пенсионным законодательством. Охранники, чья работа имеет непосредственное отношение к защите жизней и здоровья других людей, рискуют не менее, чем сотрудники правоохранительных структур, но, учитывая их службу в коммерческих компаниях, для них не предусмотрены никакие льготы, что ведет к подрыву мотивации совершенствования и профессионального роста, уверен глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.