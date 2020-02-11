Мишустин рассмотрит возможность досрочного выхода охранников на пенсию

Это касается введения дополнительных льгот для профессиональных охранников и разрешения им досрочного выхода на пенсию при достижении возраста 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин. Такую инициативу выдвинули члены общественного движения «За безопасность».

Как сообщает News.ru, эксперты по безопасности объяснили, что сейчас на рынке охранных услуг работают сотни тысяч человек, но только небольшая часть из них - профессиональные охранники, которые ежедневно подвергают свою жизнь риску, исполняя опасную работу. В основном, это касается охранников, имеющих 6-й разряд, который дает право на работу с огнестрельным оружием. Охранники, у которых есть этот разряд, занимаются охраной человеческих жизней и особо ценных грузов.