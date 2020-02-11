Карантин - это не каникулы: в Уфе школьников предупредили о дистанционном обучении

Сегодня, 11 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин уточнил, что объявленный в столичных школах карантин вовсе не означает, что у детей наступили каникулы.

- Карантин - это не каникулы. В школах педагоги должны организовать дистанционное обучение с детьми, - сказал он. - Во время карантина нельзя проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Это должны учесть все, не только школьники и учителя. Прошу принимать меры, исходя из ситуации и усилить просветительскую работу по поводу защиты от заражения гриппом и ОРВИ.