Карантин - это не каникулы: в Уфе школьников предупредили о дистанционном обучении
На оперативном совещании в столичной мэрии глава города уточнил, как следует вести себя во время карантина.
Сегодня, 11 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин уточнил, что объявленный в столичных школах карантин вовсе не означает, что у детей наступили каникулы.
- Карантин - это не каникулы. В школах педагоги должны организовать дистанционное обучение с детьми, - сказал он. - Во время карантина нельзя проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Это должны учесть все, не только школьники и учителя. Прошу принимать меры, исходя из ситуации и усилить просветительскую работу по поводу защиты от заражения гриппом и ОРВИ.
Напомним, карантин во всех школах Уфы и нескольких детсадах объявлен с 10 по 16 февраля в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такой же карантин объявили и в школах Нефтекамска.