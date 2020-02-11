Голосование по поводу изменения Конституцию может состояться в день рождения Ленина

Об этом сообщает телеграм-канал «Мейстер». Так, внеплановый выходной обеспечит повышенную явку. Вместе с тем, апрельские выходные в этом году не являются подходящими для голосования: двенадцатое апреля — Вербное воскресенье, девятнадцатое апреля — Пасха Христова.