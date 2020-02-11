Голосование по поводу изменения Конституцию может состояться в день рождения Ленина
11 февраля, 17:16ОбществоФото: pxhere.com
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В Кремле рассчитывают провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным.
Об этом сообщает телеграм-канал «Мейстер». Так, внеплановый выходной обеспечит повышенную явку. Вместе с тем, апрельские выходные в этом году не являются подходящими для голосования: двенадцатое апреля — Вербное воскресенье, девятнадцатое апреля — Пасха Христова.
Основная рассматриваемая дата — среда, двадцать второе апреля. День рождения Ленина и Международный день Земли — праздники не массовые, практически не отмечаемые.
Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию, отметил, что решение еще не принято.
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