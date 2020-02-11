Генплан-2040: трамвайную сеть Уфы хотят увеличить втрое и сделать в городе главной

На пресс-конференции, посвященной разработке проекта генерального плана столицы Башкирии до 2040 года, особое внимание было уделено преобразованию транспортной инфраструктуры. В частности, согласно проекту генплана, планируется организовать выделенные полосы для наземного пассажирского транспорта (всего 187,8 км), увеличить протяженность магистральных дорог с 369,5 км до 619,7 км, трамвайной сети — с 35,4 км до 119,6 км. Авторы генплана подчеркнули, что фокусируются именно на развитии сети общественного транспорта: по представленным прогнозам, к 2040 году доля пользования индивидуальным транспортом с нынешнего показателя в 50-60% должна снизиться до 35% (хотя уровень автомобилизации города — увеличиться с 290 машин до 350 на 1000 человек).

— В первую очередь надо сформировать связи полуострова материковой части, — прокомментировал руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института Генплана Москвы Александр Котенков. — Вторая проблематика — уходить от транзитных потоков, которые идут по федеральным трассам, их надо будет запроектировать в обход города. И, конечно, развить общественный транспорт: мы предлагаем активно включать в жизнь Уфы городскую электричку, увеличить количество станций до 24 [сейчас их 19 — прим. «Медиакорсети"].

Согласно озвученным планам, трамвай должен соединить север и юг Уфы, а также Инорс, Сипайлово, Лихачевский промузел с центральными районами, также есть планы провести трамвай в Дему и Затон.

— Планируется поддержание существующей линии, реконструкция и формирование существенной связи северной части и центральных районов города с помощью скоростной линии, — подчеркнула замруководителя архитектурно-планировочной мастерской № 4 Института Генплана Москвы Наталья Чернышова. — Даны предложения по формированию — это уже ближе к расчетному сроку — трамвайной сети на территории Забелья, то есть вне границ полуострова, но это требует значительных финансовых вложений. Что касается деталей, то расширение сети происходит на севере, соединение Инорса и Сипайлово с помощью трамвайной ветки. Конкретные решения проходят обсуждение.

По словам Олега Байдина, именно возвращение трамвая в центральную часть города может оказаться ключевым решением в плане развития общественного транспорта города. При этом пока «у города своих денег на реализацию данной программы нет, поэтому вполне возможно, что будет включен инвестор».

— Мы смотрим на примеры коллег в других городах: трамвай — это очень хороший, экологичный вид транспорта, он не гремит, он тихий — есть решения и по рельсам, и по вагонам. Да, конечно, он не будет решен одномоментно, потому что вложения масштабные, в том числе организационно-технологические. Мы предполагаем, что трамвай станет основным, наиболее востребованным транспортом в Уфе. Пока мы рассматриваем вопрос о трамвайных путях по проспекту Октября. Что касается вариантов по Комсомольской и северной части — был вызвавший большой резонанс вариант прокладки по Зорге. Просматривали коридоры — сами расстояния между домами — сегодня там есть несколько очень конфликтных мест. В дальнейшем трамвайные линии там, конечно, появятся, но когда линии проложат по центральной части и люди увидят, что трамвай действительно бесшумен, удобен — и согласятся на строительство.

По словам спикеров, утвердить генеральный план по развитию Уфы планируется до конца 2020 года.

Напомним, в апреле 2019 года Институт Генплана Москвы выиграл конкурс на разработку нового генерального плана Уфы до 2040 года, нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки Уфы. О трех концепциях пространственного развития Уфы можно прочитать на сайте Института.