Двухлетнего малыша, найденного в сугробе ночью в -25, направят на лечение в Уфу

Как сообщили в минздраве республики, малыша, который остался без присмотра, сегодня, 11 февраля, переведут в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Тем не менее, врачи будут делать все, чтобы сохранить ему жизнь.

Напомним, беда произошла минувшей ночью в поселке Нугуш. Очевидцы сообщили, что в селе Нугуш под Мелеузом в сугробе всю ночь провел двухлетний ребенок, его нашли уже утром, состояние пока крайне тяжелое.

В следственном комитете сообщили, что мальчика обнаружили без верхней одежды во дворе дома, и госпитализировали с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).

В настоящий момент на месте происшествия работают криминалисты, опрашивается мама и другие члены семьи.

Как стало известно Медиакорсети, молодая мама воспитывает ребенка в одиночку – ее супруг отбывает наказание в одной из колоний республики. Девушка родом из Мелеуза и приехала в Нугуш к своей матери, видимо, чтобы та помогла ей заботиться о ребенке.