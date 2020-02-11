Два близнеца из Уфы пропали в Санкт-Петербурге
11 февраля, 16:36ОбществоАлия ФатхиеваФото: Лиза Алерт Башкортостан
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О пропаже 34-летних Азамата и Айбулата Кутдусовых сообщили волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан».
Сообщается, что о мужчинах ничего неизвестно с 3 февраля, подробности пропажи мужчин в Северной столице не приводятся, известно только, что оба из Уфы.
Приметы Азамата: рост – 170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.
Приметы Айбулата: рост – 165 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза, черные волосы.
Данных о том, во что были одеты мужчины нет.
Поисковики просят сообщать любую информацию по горячей линии: 8(800) 700-54-52 или 112.
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